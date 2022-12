POL-LWL: Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus aus BAB 24 (1. Ergänzungsmeldung)

Hagenow / Stolpe (ots) -



Nach dem Unfall mit einem Linienbus auf der BAB 24 bei Hagenow (wir informierten) dauern die Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle weiterhin an. Nach einem ersten Überblick wurden vier Fahrgäste leicht verletzt. Der eigentliche Busfahrer kam mit dem Schrecken davon, jedoch erlitt der Ersatzfahrer schwere Verletzungen. In dem Bus haben sich nach ersten Erkenntnissen über 20 Fahrgäste befunden. Ein Ersatzbus wird derzeit organisiert. Die Unfallstelle ist weiterhin voll gesperrt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





