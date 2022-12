POL-LWL: Linienbus verunglückt auf der BAB 24 (Erstmeldung)

Hagenow / Stolpe (ots) -



Am Donnerstagmorgen gegen 06:45 Uhr ist auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Dabei ist ersten Erkenntnissen zufolge der Fahrer schwer verletzt worden. Wie viele Fahrgäste verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Der Vorfall hat sich in Fahrtrichtung Hamburg nahe des Parkplatzes "Schremheide" ereignet. Die BAB 24 ist an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell