POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer prallt mit PKW gegen Grundstückszaun und richtet hohen Sachschaden an

In Zierzow ist ein alkoholisierter Autofahrer am Mittwochmorgen mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun geprallt. Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,15 Promille fest. Dem Spurenaufkommen zufolge kam das Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte anschließend seitlich gegen einen Vorgartenzaun, der auf einer Länge von etwa 12 Metern komplett zerstört wurde. Darunter auch mehrere massiv gemauerte Zaunpfosten. Großes Glück hatte ein Bewohner des Grundstücks, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls unmittelbar hinter dem Zaun aufhielt. Er kam mit dem Schrecken davon. Trotz seiner erheblichen Alkoholisierung gab der Fahrer Sekundenschlaf als Unfallursache an. Am PKW als auch am Zaun kam es jeweils zu beträchtlichen Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe wurde vor Ort zunächst auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Unfallauto musste später abgeschleppt werden. Gegen den 21-jährigen deutschen Fahrer hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Fahrers sicher und brachte ihn zur Blutprobenentnahme.



