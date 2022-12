POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach Kellerbrand in Schwerin vom 25.12.

Schwerin (ots) -



Zum Kellerbrand in Schwerin vom 25.12. in der Komarowstraße (link zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5402213 )



dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin zur Brandursache an. Die Sachschadenshöhe wird derzeit auf mindestens 10.000 Euro beziffert.



Die Polizei Schwerin sucht in Zusammenhang mit dem Brand nach Zeugen: Wer im Bereich des Brandortes in den frühen Morgenstunden des 25.12. verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 o. -1560 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell