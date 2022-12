POL-SN: Mobile Toilettenkabine durch Böller beschädigt, Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt; Appell der Polizei zum verantwortungsbewussten Umgang mit Silvesterfeuerwerk

Schwerin (ots) -



Gestern Abend wurde in Schwerin eine mobile Toilettenkabine durch einen Silvesterböller beschädigt.



Anwohner in der Heinrich-Mann-Straße wurden gegen 22.15 auf eine Jugendgruppe aufmerksam, aus der heraus mutmaßlich ein Knallkörper in die Kabine gelegt und zur Umsetzung gebracht wurde.

An der Toilette entstand Sachschaden; die Personengruppe flüchtete zunächst.



Eingesetzte Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Schwerin konnten die Gruppe im Bereich des Marienplatzes anhalten und zwei 17-Jährige Deutsche als Tatverdächtige ermitteln.

Bei einer Durchsuchung der Personen fanden die Beamten illegale Feuerwerkskörper und stellten diese sicher. Die ermittelten Jugendlichen werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Auch Schadenersatzansprüche durch die geschädigte Firma werden im Raume stehen.

Dringender Hinweis der Polizei Schwerin:



Das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk der Kategorie F2 (handelsübliche Ware mit deutschem Prüfzeichen, frei ab 18 Jahren) ist NUR am 31.12. und am 1.1. erlaubt.



Verwenden Sie keine Böller aus dem Ausland ohne Prüfzeichen oder selbstgebastelte Knaller. Diese sind illegal und im schlimmsten Fall sogar tödlich.



Das Zünden illegaler Knallkörper bei gleichzeitiger Gefährdung von Leib und Leben anderer oder fremder Sachen von bedeutendem Wert stellt unter Umständen einen Verbrechenstatbestand dar, für den der Gesetzgeber eine Mindestfreiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorsieht.



Beachten Sie Abstandsvorgaben zu feuer- oder lärmsensiblen Objekten wie Krankenhäusern oder Altenheimen. Näheres ist der Pressemitteilung der Landeshauptstadt Schwerin vom 21.12.2022 zu entnehmen:



https://www.schwerin.de/news/vorsicht-beim-feuerwerk/



Weitere Hinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern finden sich hier: https://fcld.ly/hugd2g4



