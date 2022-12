POL-ANK: Piloten eines Rettungshubschraubers geblendet

Greifswald (ots) -



Bereits am 23.12.2022, 23:30 Uhr wurden Piloten eines Rettungshubschraubers durch ein intensives Leuchtmittel (vermutlich Laserpointer) geblendet. Der Vorfall ereignete sich während des Starts des Hubschraubers von der Station am Universitätsklinikum Greifswald. Der 36-jährige Pilot sowie sein 34-jähriger Co-Pilot (beide deutsche Staatsangehörigkeit) wurden dabei nicht verletzt. Der Flug konnte fortgesetzt werden. Ermittlungen zufolge soll der Lichtstrahl aus Richtung des nordöstlichen Stadtgebietes gekommen sein. Der Täter ist derzeit unbekannt.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



