POL-HST: Erneuter Buntmetalldiebstahl in Zingst

Am Dienstag, dem 27.12.2022 wurde der Polizei in Barth der Diebstahl von Fallrohren im Ostseeheilbad Zingst gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen haben ein oder mehrere unbekannte Täter über das Weihnachtswochenende zwischen Freitag (23.12.2022) und Dienstag (27.12.2022) in der Strandstraße und Glebbe Regenfallrohre aus Kupfer demontiert und gestohlen. In der Glebbe erlangten die Diebe fast vier Meter Kupfer im Wert von etwa 350 Euro. In der Strandstraße wurden gleich drei Ferienhäuser angegriffen und insgesamt etwa 14 Meter Kupferfallrohre entwendet. Der Stehlschaden wird hier auf mindestens 700 Euro geschätzt.



Diebe haben es immer wieder auf temporär unbewohnte Ferienhäuser abgesehen, um Buntmetall zu erlangen. So wurden im Jahr 2022 bereits 36 Strafanzeigen im Zusammenhang mit Buntmetalldiebstählen in Zingst erstattet bei denen der Stehlschaden auf mindestens 15.000 Euro geschätzt wird.



