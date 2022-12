POL-HRO: Noch keine Spur vom 87-jährigen Rostocker - Polizei bittet weiter um Mithilfe bei der Suche

Rostock (ots) -



Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen u. a. ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden.



Zuletzt wurde der Mann am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 19:30 Uhr gesehen. Ein Personensuchhund verfolgte dann eine Spur bis zur Haltestelle "Warnowallee". Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten. Der Rostocker benötigt Medikamente und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen.



Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten hier: https://t1p.de/tk94j



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



