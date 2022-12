POL-GÜ: Solarmodule im Wert von 13.000 Euro entwendet

Laage/ Kronskamp (ots) -



In Kronskamp bei Laage haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 27.12.2022 von einem Gelände einer im Bau befindlichen Photovoltaikanlage diverse Solarmodule entwendet.



Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen sabotierten die Täter die Videoüberwachung, durchtrennten die Zaunanlage und verschafften sich hierdurch unbemerkt den unbefugten Zutritt zum Gelände.



Ein Anwohner teilte dem Betreiber der Baustelle am Folgetag mit, dass mehrere Solarmodule fehlen würden. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird gegenwärtig auf circa 13.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um diverse Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Die für die Baustelle zuständige Sicherheitsfirma prüft zudem, ob trotz Beschädigung der Videoüberwachungsanlage dennoch vorhandenes Videomaterial ausgewertet werden kann.



Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei in Güstrow geführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell