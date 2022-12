POL-GÜ: Polizei ergreift bewaffneten, alkoholisierten Mann in Sanitz

Güstrow (ots) -



Am Abend des 27.12.2022 meldeten gleich mehrere Zeugen, dass in Sanitz ein mit einer Langwaffe bewaffneter Mann mit einem Fahrzeug unterwegs sei.



Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei Sanitz führten im Friedrich-von-Flotow-Ring gegen 22:30 Uhr zur Ergreifung eines 38-jährigen Mannes. Der polizeibekannte Tatverdächtige führte zu diesem Zeitpunkt die durch die Zeugen beschriebene Langwaffe vor dessen Körper und stand vor einem mit laufendem Motor geparkten Fahrzeug. An dem PKW waren keine Kennzeichen angebracht.



Durch die Beamten konnte der in Grevesmühlen wohnhafte Mann überwältigt und die Waffe sichergestellt werden. Eine erfolgte Kontrolle der Waffe ergab, dass es sich hierbei um eine sogenannte Softair-Waffe handelte. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 2,61 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Darüber hinaus wurde der Fahrzeugschlüssel des Deutschen sichergestellt.



Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung sowie der vermeintlichen psychischen Ausnahmesituation, wurde der Tatverdächtige zur Verhinderung weiterer Störungen oder Straftaten in Gewahrsam genommen.



Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei in Güstrow geführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell