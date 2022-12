POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Wilhelmshof

Heringsdorf (LK V-G) (ots) -



Am 27.12.2022, gegen 21:00 Uhr, kam es in Wilhelmshof auf der Insel

Usedom nach derzeitigem Erkenntnisstand aus bislang ungeklärter

Ursache zu einem Brand eines seit ca. 40 Jahren leerstehenden sowie

freistehenden Einfamilienhauses. Die eingesetzten Freiwilligen

Feuerwehren aus Usedom/Stadt und Anklam, mit insgesamt 21 Kameraden,

konnten durch die stundenlangen Löscharbeiten ein Ausbreiten des

Feuers verhindern und den Brand erfolgreich bekämpfen. Personen kam

nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000

Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich im

Polizeirevier Heringsdorf unter der Rufnummer 03834 450224, in der

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.



