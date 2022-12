POL-SN: Polizei Schwerin ermittelt nach Brand auf einem Recyclinggelände

Schwerin (ots) -



Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Brand auf einem Recyclinggelände in der Rogahner Straße in Schwerin-Görries. Aus noch unbekannter Ursache war ein ca. 20m x 20m großer Metallschrottstapel in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden; die Sachschadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kriminalkommissariat Schwerin aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell