POL-ANK: Wildunfall mit hohem Sachschaden bei Dargen

Heute Morgen (27. Dezember 2022, gegen 05:40 Uhr) ist es auf der Bundesstraße 110 Höhe Dargen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-jährige deutsche Fahrer eines Mitsubishi die B 110 aus Richtung Zirchow kommend in Richtung Mellenthin. Hinter einer Rechtskurve soll ein Reh auf der Fahrbahn gestanden haben, sodass der 42-Jährige stark abbremsen musste. Aufgrund der Witterungsbedingung kam das Fahrzeug ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn, auf der eine 62-jährige deutsche Fahrerin eines Audi unterwegs war. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in die Krankenhäuser nach Anklam bzw. Greifswald gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste für eine kurze Zeit voll gesperrt werden.



