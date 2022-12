POL-ANK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Heringsdorf

Heringsdorf (ots) -



Heute Morgen (27. Dezember 2022, gegen 06:50 Uhr) ist es auf der Landesstraße 266 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 56-jährige deutsche Fahrer eines Kia die L 266 aus Richtung Ückeritz kommend in Richtung Bansin. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford eines 36-jährigen Deutschen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und im Anschluss ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn aufgrund überfrierender Nässe sehr glatt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.



