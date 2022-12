POL-ANK: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Torgelow

Torgelow (ots) -



Bereits am 26. Dezember, gegen 04:30 Uhr, ist es in der Ukranenstraße in Torgelow zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der mindestens zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es vor der Stadthalle Torgelow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. Dabei erlitt ein 40-jähriger Deutscher eine Verletzung am Kopf. Er wurde im Anschluss ins Krankenhaus verbracht. Ein 25-jähriger Deutscher, welcher sich zunächst vom Tatort entfernte, wenig später jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden konnte, wies Schnittverletzungen auf. Er wurde von den eingesetzten Rettungssanitätern erstversorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnte er jedoch ab.



Die Beteiligten ließen sich auf kein Gespräch mit den eingesetzten Polizeibeamten ein. Derzeit ist daher noch unklar, wie es zur Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen sollen weitere Personen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Wer hat Beobachtungen zur Tat gemacht? Wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen?



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82-224, aber auch jede andere polizeiliche Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell