POL-HRO: Weihnachtsgeschenke aus Keller gestohlen

Rostock (ots) -



Kurz vor Heiligabend wurden aus einem Keller im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel Weihnachtsgeschenke gestohlen.



Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses verschafft und aus diesem die dort abgelegten Weihnachtsgeschenke gestohlen. Ein Nachbar hatte den Diebstahl am 23.12.2022 festgestellt und informierte die Polizei.



Bei den Geschenken handelte es sich um Kinderspielzeug. Der Stehlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell