POL-LWL: Polizei ermittelt nach mehreren Graffiti- Schmierereien in Hagenow

Hagenow (ots) -



Nach mehreren Graffiti-Schmierereien in Hagenow ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Drei unbekannte und schwarz gekleidete Täter haben am Montagabend gegen 21:40 Uhr an mehreren Andreaskreuzen, Metalltoren und dem Toilettenhäuschen am Stadtbahnhof sowie an einem Toilettenhäuschen in der Teichstraße Graffitis angebracht. Diese haben teilweise einen Bezug zu einem namhaften Rostocker Fußballklub. Zeugen bemerkten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell