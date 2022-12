POL-LWL: Adventsgesteck vermutlich Auslöser für Wohnungsbrand

Neustadt-Glewe (ots) -



Nach dem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Montagabend in Neustadt-Glewe (das Polizeipräsidium Rostock informierte am späten Montagabend) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiterhin an. Aktuell geht die Kriminalpolizei Hinweisen nach, wonach ein brennendes Adventsgesteck das Feuer in der betreffenden Erdgeschosswohnung ausgelöst haben könnte. Den Erkenntnissen zufolge war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen und hatte einen vorläufig geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro verursacht. Die Wohnung ist aufgrund der starken Schäden derzeit unbewohnbar. Eine 62-jährige Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung geführt werden, sind noch nicht abgeschlossen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell