POL-LWL: Auto überschlug sich auf rutschiger Straße

Auf rutschiger Straße hat sich am Dienstagmorgen auf der B 321 bei Warsow ein PKW überschlagen. Dabei verletzte sich der 30-jährige Fahrer leicht. Der PKW kam anschließend im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Unfallfahrer zog sich leichte Verletzungen an Brust und Schulter zu und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Am Auto, das später abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei leitete den Straßenverkehr an der Unfallstelle vorbei.



