POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses mit einer leicht verletzten Person

Neustadt-Glewe (ots) -



Gegen 18:50 Uhr erhielt die Polizei am 26.12.2022 Kenntnis über einen

Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses in der Wasserstraße in

Neustadt-Glewe.

Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte der FFWen Neustadt-Glewe und Groß

Laasch eilten mit 7 Fahrzeugen und 21 Kameraden zum Einsatzort und

begannen unmittelbar nach deren Eintreffen mit den Evakuierungs- und

Löscharbeiten. Eine 62-jährige Frau konnte mit einer leichten

Rauchgasintoxikation aus dem Haus gerettet und durch eine

Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt werden. In der Folge

wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Helios-Klinikum nach

Schwerin gefahren. Weitere Bewohner des 4-Parteien-Hauses konnten

verletzungsfrei evakuiert werden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren

und führten erste Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten

Brandursache durch.

Die Schadenshöhe wird nach einer ersten Einschätzung auf ca. 50.000

Euro beziffert.

Die betroffene Wohnung des Brandes wurde beschlagnahmt und ist

derzeit nicht bewohnbar. Zwei Wohnungen sind durch das Feuer nicht

betroffen worden und weiterhin nutzbar. Die über der Brandwohnung

liegende Wohnung ist derzeit gesperrt und muss vor einer weiteren

Nutzung geprüft werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



