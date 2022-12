POL-HRO: Person verstirbt nach Unfall auf Holzendorfer See

Sternberg (ots) -



Nachdem zwei Männer am gestrigen Tag die Eisflächen des Holzendorfer

Sees bei Dabel betraten und einbrachen, ist einer der beiden

Verletzten am heutigen Tage im Klinikum verstorben. Der 35-jährige

lettische Mann war nach der Rettung aus dem Wasser noch reanimiert

und ins Krankenhaus nach Schwerin verbracht worden. Am heutigen Tag

erlag er jedoch den Folgen des Unfalls.



Sein 33-jähriger Begleiter konnte am heutigen Tag bereits aus dem

Krankenhaus entlassen werden.



Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.





Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



