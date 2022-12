POL-NB: 23-jährige Frau bei Verkehrsunfall in Malchin (LK MSE) getötet-Verursacher flüchtig-Zeugen gesucht

Malchin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in 17139 Malchin, Stavenhagener Straße 31 wurde am 25.12.2022, zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr eine 23-jährige Frau durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und getötet. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bisher gibt es noch keine konkreten Hinweise auf Hersteller und Typ des flüchtigen Fahrzeuges, das Beschädigungen im Frontbereich (Scheinwerfer, Kennzeichenschild) haben muss. Am Unfallort sind Ermittler der Kriminalpolizei, der Rechtsmedizin und ein Gutachter der DEKRA im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Malchin Telefon 039942310, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizeimvnet.de zu melden.



