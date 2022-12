POL-NB: Unbekannte Täter versuchen Parkscheinautomaten aufzubrechen

Demmin (ots) -



Am 26.12.2022 gegen 00:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein stark beschädigter Parkscheinautomat in der Jahnstraße in 17109 Demmin gemeldet. Das Fach der Münzein- und -ausgabe sowie die Sichtschutzklappe der Geldkassette wurden auf unbekannte Weise herausgebrochen. Anhand der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der bislang unbekannte Täter das darin befindliche Geld entwenden wollte. Dies gelang ihm jedoch nicht, da die Kassette durch ein Schließfach im Innenraum des Parkscheinautomaten gesichert war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.



In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03998-2540, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



