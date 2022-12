POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neustrelitz (ots) -



Am 25.12.2022, gg. 12:50 Uhr, ereignete sich auf der B 96, zwischen

Weisdin und Usadel, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein

24-jähriger deutscher Mercedes-Fahrer kam nach eigenen Angaben

aufgrund einer Dieselspur ins Schleudern. Das Fahrzeug kam in der

Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der

Leitplanke. Anschließend wurde der PKW wieder auf die Straße

geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der PKW

war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurde in

eigener Zuständigkeit geborgen. Durch den Unfall wurden darüber

hinaus ca. 50 Meter Leitplanke beschädigt. Die Beseitigung der ca. 2

km langen Dieselspur durch eine Spezialfirma, wird voraussichtlich

bis 25.12.2022, 24:00 Uhr andauern. Bis dahin bleibt die B 96 voll

gesperrt. Erste Reinigungsarbeiten erfolgten bereits durch die FFW

Hohenzieritz und Blumenholz. Personen kamen nicht zu Schaden, es

entstand ein Gesamtschaden von 100000,-EUR.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



