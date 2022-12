POL-HRO: Kellerbrand in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 25.12.2022 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in Schwerin. Aus bislang unbekannter Ursache brannte in der Komarowstr. 17 ein Keller. Da das Kellergeschoss mit dem Nachbarhaus verbunden ist, war es erforderlich, dass aufgrund der Rauchentwicklung die Hauseingänge der Komarowstr. 17 und 19 zu evakuieren. Insgesamt mussten 22 Bewohner die Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der unklaren Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann die Schadenshöhe nicht beziffert werden.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



