POL-NB: Postbotin verhindert den Brand eines Ferienhauses

Am 23.12.2022 gegen 15:20 Uhr meldete eine Postbotin einen ausgelösten Rauchmelder und starke Rauchentwicklung in einem Haus in 18528 Zirkow im Ortsteil Schmacht. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Der 45-jährige deutsche Eigentümer eines Ferienhauses hatte in dem Ferienhaus im Kamin ein Feuer gemacht. Die Feuerstelle verschloss er mit einer Glastür. Anschließend stellte er auf dem Kaminsims vor der Glasscheibe Brennholz um trocknen auf. Er begab sich in sein angrenzendes Wohnhaus und schlief dort ein. Durch die Hitze des Kamins kam es bei dem zu trocknenden Feuerholz zu einer massiven Rauchentwicklung, welche sich in der gesamten Ferienwohnung ausbreitete. Die Gefahrensituation konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (aus Binz und Zirkow) beseitigt werden. Nur durch den rechtzeitigen Notruf der Postbotin ist es zu keinem Brandausbruch gekommen. Personen wurden keine verletzt und es entstand auch kein Sachschaden.



