POL-NB: Verkehrunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 23.12.2022 gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in Stralsund auf der

B194/B105 in Höhe der dortigen Überführung, ein Verkehrsunfall mit

zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer

eines PKW Opel aus Rostock befuhr zunächst die B105 und wollte dann

auf die B194 weiter in Richtung Stralsund fahren. Hierzu ordnete er

sich in die Linksabbiegespur ein. In der rechten Spur befand sich ein

LKW, welcher dem 39-jährigen die Sicht versperrte. Aufgrund dessen

tastete sich der Opelfahrer langsam in den Verkehr hinein. Dabei

übersah er jedoch den 57-jährigen Stralsunder Fahrzeugführer eines

Krades BMW, welcher die B194 aus Richtung Negast in Richtung

Stralsund befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW Opel und

der BMW. Der Motorradfahrer stürzte beim Zusammenstoß von seiner

Maschine und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche

Verletzungen zu. Der 39-jährige Fahrzeugführer des Opels blieb

unverletzt und leistete vor Ort, bis zum Eintreffen der

Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner

Verletzungen in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Beide

Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass

sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Verkehr musste für

die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten

umgeleitet werden.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst





