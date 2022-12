POL-NB: Versuchter Mord - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Sülze (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stralsund und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.



Am Donnerstagabend, 22.12.2022, gegen 20:20 Uhr kam es in Bad Sülze zu einem Gewaltvorfall zwischen einem in Trennung lebenden Paar. Die 42-jährige Deutsche wurde unter einem Vorwand in die Wohnung ihres Ex-Lebensgefährten gebeten. Dabei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der 45-jährige deutsche Tatverdächtige diese würgte. Die Geschädigte konnte sich befreien und aus der Wohnung flüchten. Der Tatverdächtige folgte ihr, würgte sie erneut und schlug auf die am Boden liegende Frau ein. Erst nachdem eine Zeugin auf den Vorfall aufmerksam wurde, beendete der Tatverdächtige die Tathandlung.



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund hat das Amtsgericht Stralsund Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de





Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell