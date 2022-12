POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Hotel

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 22.12.22 22:00 Uhr bis zum 23.12.2022 06:00 Uhr wurde in ein Hotel in der Straße Sankt Georg in Neubrandenburg eingebrochen. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und im Anschluss das Mobiliar durchsucht. Zudem versuchten die Täter einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Für die weiteren Ermittlungen im Kriminalkommissariat Neubrandenburg werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich der Straße Sankt Georg oder Rostocker Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell