POL-LWL: PKW überschlägt sich mehrfach - Fahrer leicht verletzt

Ruhner Berge/Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 Höhe Ruhner Berge hat sich am Donnerstagabend ein Mann mit seinem PKW überschlagen. Dabei erlitt der 54-jährige Autofahrer leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zu Folge war das Fahrzeug in Fahrtrichtung Berlin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dort ungebremst mit der Außenleitplanke. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam nach etwa 100 Meter im angrenzenden Straßengraben auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Hierzu wird bereits ersten Hinweisen nachgegangen, wonach der 54-jährige Fahrer möglicherweise am Steuer seines PKW eingeschlafen sein könnte.



