POL-ANK: Raub in Greifswald - 23-Jähriger im Gewahrsam

Heute Morgen (23. Dezember 2022, gegen 06:20 Uhr) ist es in Greifswald vor einer Bar in der Fleischerstraße zu einem Raub gekommen. Nach ersten Erkenntnissen verließ der 56-jährige deutsche Geschädigte die Bar, als ihm ein 23-jähriger marokkanischer Mann seine Geldbörse entriss. Der Geschädigte und zwei weitere Zeugen - welche ebenfalls gerade aus der Bar gekommen sind - verfolgten den Mann daraufhin und konnten diesen auf einer Wiese Höhe Landesmuseum überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.



Da der Beschuldigte einen Atemalkoholwert von 1,05 Promille hatte, erfolgte zunächst eine freiwillige Blutprobenentnahme im Uniklinikum Greifswald, bevor der 23-Jährige im Polizeihauptrevier in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades des Beschuldigten sowie auch des geschädigten 56-Jährigen stehen weitere polizeiliche Maßnahmen zum Zwecke der Sachverhaltsklärung noch aus.



