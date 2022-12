POL-HST: Dieb du hast die Gans gestohlen

Bad Sülze (ots) -



Vermutlich in Vorbereitung auf das Weihnachtsmenü suchte gestern am Donnerstag (23.12.2022) gegen 16:00 Uhr ein derzeit unbekannter Täter einen Supermarkt in Bad Sülze auf.



Nach ersten Erkenntnissen nahm der Mann eine Hafermastgans aus der Kühlung und steckte diese in einen mitgeführten Rucksack, um anschließend den Kassenbereich zu passieren ohne das Festmahl in Höhe von über 30 Euro zu zahlen. Ein aufmerksamer 62-jähriger deutscher Ladendetektiv beobachtete die Tat und wollte den Dieb gerade in ein Büro führen, als dieser flüchtete und seinen Rucksack inklusive der Gans zurückließ.

Ein couragierter 18-jähriger deutscher Kassierer stellte sich dem Mann noch in den Weg, um ihn aufzuhalten. Anschließend nahm der Täter nach jetzigem Stand der Ermittlungen eine Flasche aus einem Regal und schlug diese dem Angestellten filmreif auf den Hinterkopf, der dadurch glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Dem Dieb gelang so die Flucht.



Die Polizei sucht nun nach dem etwa 30-40 jährigen schlanken Mann mit augenscheinlich ausländischer Herkunft, der mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze und einer hellen Jogginghose sowie schwarz gestreiften Sportschuhen bekleidet war.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Internetwache der Landespolizei www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



