POL-GÜ: Diebstahl aus zwei Baucontainern - hochwertige Werkzeuge entwendet

Kavelstorf (ots) -



In der Nacht vom 21.12.2022 auf den 22.12.2022 öffneten unbekannte Täter gewaltsam zwei Container auf einem Baustellengelände zwischen der Autobahnausfahrt Kavelstorf und der Straße Zur Radewiese.



Die Täter entwendeten hochwertige Werkzeuge sowie einen Kaffeevollautomaten. Der Stehlschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



