POL-HRO: Wohnungsbrand in Wismar

Am 22.12.2022 brannte es gegen 18:10 Uhr in der Breiten Straße in Wismar in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich Essen auf dem Herd der im 2. Obergeschoss befindlichen Wohnung. Versuche, den Brand durch die Wohnungsmieter selbst zu löschen misslangen. In der Folge verständigten die Mieter den Notruf, informierten die Nachbarn und verließen das Haus. Insgesamt wurden 10 Personen evakuiert. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Wismar mit insgesamt 11 Kameraden sowie RTW und Notarzt. Die Eheleute der betroffenen Wohnung wurden leichtverletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 EUR geschätzt.



