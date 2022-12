POL-HRO: Einbruch in Softwarefirma / Tatverdächtige hinterlassen angebissenen Schokoriegel

Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am heutigen Donnerstagmorgen ein Einbruch in eine Softwarefirma festgestellt wurde.



Die bislang unbekannten Täter hatten sich in der vergangenen Nacht zunächst gewaltsam Zutritt in den Hausflur des gewerblich genutzten Gebäudes verschafft. Mit einem aus dem Eingangsbereich stammenden Blumenkübel wurde die Glaseingangstür der Firma zerstört, sodass die unbekannten Täter die dahinter befindlichen Büroräume durchsuchen konnten.



Nach ersten Erkenntnissen wurde neben hochwertiger Rechentechnik auch ein angebissener Schokoriegel zurückgelassen. Fehlbestände wurden seitens der geschädigten Firma bislang nicht festgestellt.



Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Rostock geführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell