POL-NB: KORREKTUR: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburgs und der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund - Schwerpunktstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 47-jährigen Litauer

In der ursprünglichen Pressemeldung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Nicht das Amtsgericht Neubrandenburg entscheidet, ob die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird, sondern das Amtsgericht Pasewalk. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und nachfolgende korrigierte Pressemitteilung zu verwenden:



Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen einen 47-jährigen Mann aus Litauen in zwei Fällen wegen Diebstahls und des besonders schweren Fall des Diebstahls erhoben. Nun muss das zuständige Amtsgericht Pasewalk entscheiden, ob die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird.



Der 47 Jahre alte Angeschuldigte ist aufgrund kriminalpolizeilicher Ermittlungen dringend verdächtig, in der Nacht vom 25.07.2020 zum 26.07.2020 in Groß Luckow und Strasburg gewaltsam auf die dortigen Betriebsgelände eingedrungen und aus mehreren Traktoren GPS-Antennen und GPS-Bordcomputer entwendet zu haben. Darüber hinaus entwendete er einen auf dem Betriebsgelände geparkten Pickup. Der entstandene Schaden beträgt mehr als 60.000 Euro.



Die vollständige Pressemitteilung vom 28.07.2020 (Einbrüche in Agrarbetriebe - wertvolles Zubehör entwendet) kann hier nachgelesen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4664022



Der Angeschuldigte befindet sich gegenwärtig in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung muss der Täter mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen.



Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Stralsund zu richten.



