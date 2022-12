POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Lehsten (ots) -



Am 21.12.2022 in der Zeit von 07:20 Uhr bis 08:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft 17219 Lehsten eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt verschafft, verschiedene Räumlichkeiten und Mobiliar durchsucht und eine dreistellige Summe Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem männlichen Tatverdächtigen aus. Wir suchen Zeugen, die am gestrigen 21.11.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Ortschaft Lehsten bemerkt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl sowie dem möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



