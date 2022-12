POL-HRO: Jugendliche auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags informierte eine aufmerksame Zeugin die Rostocker Polizei, da diese sechs Personen während eines stattfindenden Mopeddiebstahls beobachtet hatte.



Als die alarmierten Beamten der Rostocker Polizei gegen 01:00 Uhr am Einsatzort eintrafen, hatten sich vier der vorherigen sechs Diebe bereits vom Tatort entfernt. Zwei jugendliche Tatverdächtige, von diesen mitgeführtes Werkzeug und weitere vier Mopeds konnten am Tatort festgestellt werden.



Dank des aufmerksamen Hinweises der Zeugin müssen sich die beiden Tatverdächtigen wegen des versuchten Mopeddiebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



Das von den Tatverdächtigen mitgeführte Werkzeug sowie die vor Ort befindlichen Mopeds wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Feststellung der weiteren flüchtigen Täter, übernommen.



