POL-HWI: Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen von Graffitischmierereien

Im Zeitraum von August 2021 bis September 2022 wurden im Bereich der Wismarer Altstadt diverse Graffitischmierereien, bei denen ein immer wiederkehrendes blaues Tag an Gebäude und Mauern gesprüht wurde, angezeigt.



Die Kriminalpolizei Wismar hat daraufhin umfangreiche Ermittlungen durchgeführt und einen Tatverdächtigen ermitteln können. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete das Amtsgericht Schwerin die Durchsuchung der Wohnung des 19-jährigen Tatverdächtigen aus Wismar an. Hierbei wurden Beweismittel, aufgrund derer dem 19-Jährigen mindestens zehn Sachbeschädigungen durch Graffiti zugeordnet werden können, aufgefunden und sichergestellt. Der durch die Graffiti verursachte Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.500 Euro.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell