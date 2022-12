POL-SN: 54-Jähriger bei Trunkenheitsfahrt festgestellt, Polizei sucht Zeugen und mögliche Unfallbeteiligte

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 19.45 Uhr wurde ein Zeuge im Bereich der Ludwigsluster Chaussee auf die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugführers aufmerksam und rief die Polizei.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten den Fahrer, einen 54-jährigen Schweriner, in der Knaudtstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand.



Eine vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Gegen den Deutschen wurde Strafanzeige erstattet, des Weiteren wurde sein Führerschein einbehalten.



In Zusammenhang mit dem Einsatz wurden die Polizeibeamten auf Beschädigungen am Mercedes-Sprinter des Beschuldigten aufmerksam, die auf ein mögliches, zurückliegendes Unfallgeschehen hindeuten.

Das Fahrzeug wurde vom Tatverdächtigen gestern ersten Erkenntnissen nach von der L72 aus Richtung Ludwigslust kommend, über die Gartenstadt und Werderstraße bis zum Anhalteort bewegt.

Sollte es in diesem Zusammenhang zur Berührung mit Drittfahrzeugen gekommen sein, werden Geschädigte oder sonstige Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 in Verbindung zu setzen.



Die Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



