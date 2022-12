POL-NB: Feststellung von drei alkoholisierten Fahrzeugführern

Neubrandenburg/Demmin (ots) -



Am 21.11.2022 wurden drei Fahrzeugführer unter Einwirkung von Alkohol festgestellt, wobei der Promillewert über 1,1 Promille lag, so dass es sich um eine Straftat der Trunkenheit im Straßenverkehr handelt. Zwei der Fahrzeugführer wurden mit einem E-Scooter angehalten. Da E-Scooter zu den Kraftfahrzeugen gehören, zählt auch hier die Promillegrenze von 1,1 Promille für das Vorliegen einer Straftat.



Am 21.12.2022 gegen 15:00 Uhr hat die Polizei den Hinweis über ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der Südstraße in Neubrandenburg erhalten. Der Fahrzeugführer würde gemäß Aussagen des Anrufers in starken Schlangenlinien fahren und dabei fast von der Straße abkommen. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten den Fahrzeugführer auf dem Neubrandenburger Datzeberg kontrollieren. Dabei fiel den Beamten die verwaschene und verlangsamte Aussprache sowie der Atemalkoholgeruch des 63-jährigen deutsche Fahrzeugführers auf. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,56 Promille ergeben. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Neubrandenburger Klinikum und Erstattung der Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Auf Nachfrage konnte der 63-Jährige keinen Führerschein vorzeigen, da er diesen nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss im Oktober 2022 abgeben musste. Aus diesem Grund wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis erstattet. Der 63-Jährige wurde belehrt, dass er kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, um eine Weiterfahrt zur verhindern. Vielen Dank an den aufmerksamen Hinweisgeber!



Gegen 15:30 Uhr fiel den Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Vogelviertel ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf. Sie stoppten die Fahrzeugführerin, um sie zu kontrollieren. Auf Nachfrage konnte die 39-jährige Deutsche erklären, dass das Kennzeichen abgebrochen ist. Sie konnte durch einen Telefonanruf erreichen, dass das Kennzeichen sowie die Versicherungsunterlagen vor Ort vorgezeigt werden konnten. Bei der Kontrolle verhielt sich die 39-Jährige auffällig, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher ein Ergebnis von 1,31 Promille anzeigte. Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum sowie die Erstattung der Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.



Gegen 18:20 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin in der Rosestraße in Demmin ein Kleinkraftrad sowie dessen 39-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Auf Nachfrage gab der 39-Jährige zu, dass er vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert hat. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,46 Promille ergeben. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Erstattung der Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie die Information an die Führerscheinstelle.



