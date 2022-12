POL-LWL: Zeugen nach Brand einer Gartenlaube gesucht

Parchim (ots) -



Am Mittwochabend brannte eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Brunnen 1 e.V." in Parchim komplett aus. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 5.000 Euro beziffert. Eine Frau hatte die Flammen gegen 21.30 Uhr entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten daraufhin den Brand. Dennoch wurde die unbewohnte und verwahrlost wirkende Gartenlaube durch das Feuer zerstört. In der Vergangenheit soll die in Massivbauweise errichtete Gartenlaube bereits mehrfach gebrannt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zum Brand bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der betreffenden Kleingartenanlage am Südring nimmt die Polizei in Parchim (Telefon: 03871/6000) entgegen.



