POL-HRO: Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweisen gestellt

Rostock (ots) -



Dank mehrerer Zeugenhinweise konnten am gestrigen Mittwochabend gleich vier Tatverdächtige durch Polizeibeamte auf frischer Tat gestellt werden.



Zunächst hatte gegen 17:00 Uhr ein aufmerksamer Zeuge drei Tatverdächtige dabei beobachtet, wie sie im Bereich des Ulmenmarktes mehrere Graffiti an ein Straßenschild und einen Verkaufswagen sprühten. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte hierbei zwei Personen stellen. Der dritte Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen.



Gegen 22:30 Uhr beobachtete ein Anwohner zwei weitere Tatverdächtige dabei, wie sie im Bereich der Parkstraße mehrere Graffiti an eine Hauswand sprühten und sich dabei filmten. Als die alarmierten Beamten der Rostocker Polizei am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Graffiti-Sprayer bereits vom Tatort entfernt. Die Beamten konnten jedoch beide Personen kurz darauf im Bereich der Ulmenstraße stellen.

Bei den Durchsuchungen der beiden 26-jährigen Deutschen wurden Handschuhe mit Farbanhaftungen sowie deren Mobiltelefone beschlagnahmt.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell