POL-NB: Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Demmin (ots) -



Am 22.12.2022 gegen 08:50 Uhr ereignete sich in der Wollweberstraße in 17109 Demmin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer eines Fahrrades die Fahrbahn der Wollweberstraße in Richtung Schillerstraße und blieb aus bislang ungeklärter Ursache an einem Bordstein hängen. Infolgedessen stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu, welche im Krankenhaus Demmin behandelt werden.



Der Sachschaden wird mit 50 EUR beziffert.



