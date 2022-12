POL-LWL: Einbruch in Fischerei - Polizei sucht Zeugen

Godern (ots) -



Bei einem Einbruch in eine Fischerei in Godern stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, einen Außenbordmotor sowie Elektrowerkzeug. Unter anderem entwendeten die Täter eine Bohrmaschine und einen Winkelschleifer. Ersten Erkenntnissen zu Folge brachen die Diebe das Türschloss der Eingangstür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Einbruch bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Straße "Am Pinnower See" in der Zeit vom 20.12.2022, 15:00 Uhr bis 21.12.2022, 15:00 Uhr nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) entgegen.



