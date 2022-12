POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 21.12.2022 kam es gegen 19.30 Uhr in der Ortschaft Deven zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Ortschaft Sorgenlos fahrender, 40-jähriger deutscher Transporterfahrer, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr er eine Böschung hoch und wieder runter. Dabei wurden eine Straßenlaterne, ein Kilometerstein und ein Pfahl mit einem daran angebrachten Hinweisschild beschädigt. Der Fahrer fuhr bis zum Ortsausgang weiter, wo ihn die eingesetzten Polizeibeamten anschließend antrafen. Während der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und veranlasst. Der Führerschein der Person wurde sichergestellt.

Zur Sicherung der Straßenlaterne und Stromquelle wurden Mitarbeiter der e.dis AG angefordert. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, kam eine Spezialfirma zur Beseitigung dieser zum Einsatz.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Abschleppfirma geborgen.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.



