POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Am 21.12.2022 gegen 19.30 Uhr kam es in der Karl-Marx-Straße in Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.



Ein 33-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Wohnmobils befuhr das August-Bebel-Ufer und wollte nach rechts in die Karl-Marx-Straße abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er jedoch einen sich von links auf der vorfahrtberechtigten Karl-Marx-Straße nähernden 21-jährigen deutschen Fahrer eines Transporters.



Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden.



Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Stralsund verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



