POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greifswald (LK VG) (ots) -



Ein 47- jähriger deutscher PKW- Fahrer befuhr den Hansering aus Richtung Stralsunder Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Ein 28- jähriger deutscher Radfahrer befuhr im Stadtgebiet von Greifswald die Anklamer Straße in Richtung Hansering. An der Europakreuzung schaltete die dortige Lichtzeichenanlage für den PKW-Fahrer und für den Radfahrer auf dem Radweg auf grün. Beim Abbiegen des PKW übersah dieser den entgegenkommenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der Radfahrer und fiel zu Boden. Der Fahrradfahrer verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrrad und der PKW wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.



