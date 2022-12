POL-NB: Diebstahl auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt

Details anzeigen Entwendete Kasperle- Puppe Entwendete Kasperle- Puppe

Am 21.12.2022 zwischen 19.45 Uhr und 22.20 Uhr kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Greifswald zu einem Diebstahl einer fünfstelligen Bargeldsumme aus zwei Transportern. Dabei wurden die Tageseinnahmen der dort aufgestellten Weihnachtsmarktstände beim Abbauen der Stände durch unbekannte Täter entwendet. Die Einnahmen befanden sich jeweils in Taschen, welche aus den nicht verschlossenen Fahrzeugen entwendet wurden. Darüber hinaus wurde eine 50 Jahre alte, hochwertige Kasperle-Puppe (ca. 80 cm hoch) im Wert von 600 Euro entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den unbekannten Täter.

Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Greifswalder Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834/5400, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder andere Polizeidienststelle gegeben werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

