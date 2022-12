POL-NB: Ein Verkehrsunfall und zwei Alkoholfahrten

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 21.12.2022 gegen 19.40 Uhr kam es auf der L213 in Höhe des Ortes Prohn zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.



Nach Aussagen von Zeugen befuhr ein Fahrzeugführer eines PKW Mercedes mit hoher Geschwindigkeit die Landstraße 213 von Prohn in Richtung Stralsund. Auf Höhe des Ortausgangs Prohn kam der PKW nach links auf die Gegenfahrbahn, lenkte anschließend nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es nicht.



Der 55-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die angeforderte Feuerwehr aus diesem geborgen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Aufgrund von Schnittverletzungen und Hämatomen wurde der Fahrzeugführer ins Krankenhaus verbracht, wo zudem eine Blutprobenentnahme erfolgte.



Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug zudem nicht zugelassen.



Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



An derselben Örtlichkeit übersah eine 49-jährige PKW- Fahrerin die Signalfarben der abgesicherten Unfallstelle und durchquerte die Absperrung. Nachdem die Dame letztendlich gestoppt werden konnte, wurde bei ihr starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Die Frau verweigerte fortan jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei. Dennoch wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus eine Blutprobe bei ihr entnommen. Dabei leistete sie enormen Widerstand und beleidigte die anwesenden Polizisten.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung aufgenommen.



